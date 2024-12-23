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Анна Максимова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Анна Максимова
Пол
жен
Номер записи
717
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1795
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Максима [1]
Возраст по прошлой РС
9
Куда убыл
д. Лунёво, Боголюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Причина выбытия
отдана замуж
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 994об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 23
01 | Максим Фёдоров: 40 / 53 | крестьянин - глава [1]
02 | Евдокия Петрова: 44 / - | жена крестьянская - 1я жена Максима [1]
03 | Наталья Никитина: - / 45 | жена крестьянская - 2я жена Максима [1]
04 | Гаврила Максимов: 8 / 21 | сын крестьянский - сын Максима [1]
05 | Григорий Максимов: 1 / 14 | сын крестьянский - сын Максима [1]
06 | Аграфена Максимова: 13 / 26 | дочь крестьянская - дочь Максима [1]
07 | Анна Максимова: 9 / - | дочь крестьянская - дочь Максима [1]
08 | Прасковья Максимова: - / 4 | дочь крестьянская - дочь Максима [1]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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