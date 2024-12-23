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Степан Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Степан Михайлов
Пол
муж
Номер записи
701
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
21
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Откуда прибыл
д. Сельцо, Боголюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Возраст по прошлой РС
48
Причина выбытия
умре
Год убытия
1783
Год рождения вычисленный
1734
Год смерти
1783
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 994об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 21
01 | Степан Михайлов: 48 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Ефимия Анисимова: 49 / - | жена крестьянская - жена Степана [1]
03 | Иван Степанов: 19 / 32 | сын крестьянский - сын Степана [1]
04 | Аграфена Степанова: 13 / - | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
05 | Екатерина Степанова: 5 / 18 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
06 | Ксения Степанова: 9 / 22 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
07 | Дарья Андреева: - / 25 | жена крестьянская - жена Ивана [3]
08 | Степан Иванов: - / 1 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
09 | Прокофий Иванов: - / 0 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
Комментарий наборщика
историческая фамилия семьи Шорниковы (Шарниковы), вариант имени Стефан
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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