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Андрей Митриев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Андрей Митриев
Пол
муж
Номер записи
661
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1795
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
сын Митрия [4]
Год рождения вычисленный
1795
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 993об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 17
01 | Кондратий Афанасьев: 39 / 52 | крестьянин - глава [1]
02 | Екатерина Данилова: 44 / - | жена крестьянская - 1я жена Кондратия [1]
03 | Ефимия Иванова: - / 56 | жена крестьянская - 2я жена Кондратия [1]
04 | Митрий Кондратьев: 18 / 31 | сын крестьянский - сын Кондратия [1]
05 | Никита Кондратьев: 17 / 30 | сын крестьянский - сын Кондратия [1]
06 | Иван Кондратьев: 12 / - | сын крестьянский - сын Кондратия [1]
07 | Фёдор Кондратьев: 7 / - | сын крестьянский - сын Кондратия [1]
08 | Иван Кондратьев: 8 / - | сын крестьянский - сын Кондратия [1]
09 | Евдокия Кондратьева: 16 / - | дочь крестьянская - дочь Кондратия [1]
10 | Пелагея Семёнова: - / 30 | жена крестьянская - жена Митрия [4]
11 | Яким Митриев: - / 7 | сын крестьянский - сын Митрия [4]
12 | Андрей Митриев: - / 0 | сын крестьянский - сын Митрия [4]
13 | Домна Митриева: - / 10 | дочь крестьянская - дочь Митрия [4]
14 | Ирина Иванова: - / 25 | жена крестьянская - жена Никиты [5]
15 | Алексей Никитин: - / 0 | сын крестьянский - сын Никиты [5]
16 | Домна Никитина: - / 3 | дочь крестьянская - дочь Никиты [5]
17 | Елена Фёдорова: - / 30 | жена крестьянская - жена Ивана [6]
18 | Ефимия Иванова: - / 0 | дочь крестьянская - дочь Ивана [6]
19 | Ларион Александров: 34 / - | крестьянин - племянник Кондратия [1]
20 | Ксения Панкратова: 28 / 41 | жена крестьянская - жена Лариона [19]
21 | Василий Ларионов: 9 / 22 | сын крестьянский - сын Лариона [19]
22 | Ефимия Ларионова: - / 11 | дочь крестьянская - дочь Лариона [19]
23 | Татьяна Степанова: - / 22 | жена крестьянская - жена Василия [19]
24 | Марфа Васильева: - / 1 | дочь крестьянская - дочь Василия [19]
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Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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