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Никита Еремеев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Никита Еремеев
Пол
муж
Номер записи
606
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
40
Возраст по текущей РС
53
Год рождения вычисленный
1742
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 992об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 11
01 | Никита Еремеев: 40 / 53 | крестьянин - глава [1]
02 | Агафья Герасимов: 23 / 36 | жена крестьянская - жена Никиты [1]
03 | Евдоким Никитин: 2 / - | сын крестьянский - сын Никиты [1]
04 | Лукьян Никитин: - / 9 | сын крестьянский - сын Никиты [1]
05 | Кузьма Никитин: - / 7 | сын крестьянский - сын Никиты [1]
Комментарий наборщика
историческая фамилия семьи Моховиковы
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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