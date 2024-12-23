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Акулина Константинова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Акулина Константинова
Пол
жен
Номер записи
570
Сословие
крестьянка/вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
49
Возраст по текущей РС
62
Год рождения вычисленный
1733
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 991об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 7
01 | Акулина Константинова: 49 / 62 | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Афанасий Петров: 8 / 21 | сын крестьянский - сын Акулины [1]
03 | Анна Петрова: 25 / 38 | дочь крестьянская - дочь Акулины [1]
04 | Федосья Петрова: 14 / - | дочь крестьянская - дочь Акулины [1]
05 | Марфа Петрова: 9 / 22 | дочь крестьянская - дочь Акулины [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Акилина
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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