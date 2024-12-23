Алексей Николаев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Алексей Николаев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 561
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 6
- Номер в семье/дворе
- 14
- Родственная связь
- сын Николая [4]
- Год рождения вычисленный
- 1795
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 991об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 6
01 | Герасим Панкратов: 47 / 60 | крестьянин - глава [1]
02 | Екатерина Иванова: 49 / 62 | жена крестьянская - жена Герасима [1]
03 | Семён Герасимов: 21 / 34 | сын крестьянский - сын Герасима [1]
04 | Николай Герасимов: 16 / 29 | сын крестьянский - сын Герасима [1]
05 | Яким Герасимов: 12 / 25 | сын крестьянский - сын Герасима [1]
06 | Екатерина Лаврентьева: 22 / 35 | жена крестьянская - жена Семёна [3]
07 | Алексей Семёнов: 3 / 16 | сын крестьянский - сын Семёна [3]
08 | Кузьма Семёнов: - / 9 | сын крестьянский - сын Семёна [3]
09 | Марфа Семёнова: 2 / 15 | дочь крестьянская - дочь Семёна [3]
10 | Анна Семёнова: - / 12 | дочь крестьянская - дочь Семёна [3]
11 | Марфа Семёнова: - / 7 | дочь крестьянская - дочь Семёна [3]
12 | Акулина Семёнова: - / 0 | дочь крестьянская - дочь Семёна [3]
13 | Татьяна Яковлева: - / 28 | жена крестьянская - жена Николая [4]
14 | Алексей Николаев: - / 0 | сын крестьянский - сын Николая [4]
15 | Анастасия Николаева: - / 7 | дочь крестьянская - дочь Николая [4]
16 | Филипп Пинт: - / - | приписанный - рекрут [1]
17 | Мокей Панкратов: 22 / 35 | крестьянин - брат Герасима [1]
18 | Матрёна Александрова: 24 / 37 | жена крестьянская - жена Мокея [17]
19 | Пётр Мокеев: 4 / 17 | сын крестьянский - сын Мокея [17]
20 | Ирина Мокеева: 1 / - | дочь крестьянская - дочь Мокея [17]
21 | Кирилл Мокеев: - / 0 | сын крестьянский - сын Мокея [17]
22 | Степанида Мокеева: - / 7 | дочь крестьянская - дочь Мокея [17]
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- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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