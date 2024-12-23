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Анна Степанова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Анна Степанова
Пол
жен
Номер записи
546
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1795
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Степана [1]
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 991
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 5
01 | Степан Иванов: 41 / 54 | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Гаврила Степанов: 16 / 29 | сын крестьянский - сын Степана [1]
03 | Иван Степанов: 10 / 23 | сын крестьянский - сын Степана [1]
04 | Андрей Степанов: 6 / 19 | сын крестьянский - сын Степана [1]
05 | Марфа Степанова: 18 / 31 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
06 | Анна Степанова: 7 / 20 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
07 | Прасковья Борисова: - / 25 | жена крестьянская - жена Гаврилы [2]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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