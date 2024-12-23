Аграфена Никитина
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Аграфена Никитина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 472
- Сословие
- крестьянка/вдова
- Год ревизии
- 1782
- Двор / Семья
- 29
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава [1]
- Возраст по прошлой РС
- 50
- Причина выбытия
- умре
- Год убытия
- 1768
- Год рождения вычисленный
- 1713
- Год смерти
- 1768
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2245об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 29
01 | Аграфена Никитина: 50 / - | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Евдоким Иванов: 30 / 49 | сын крестьянский - сын Аграфены [1]
03 | Акулина Иванова: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Аграфены [1]
04 | Матрёна Фёдорова: 30 / 49 | жена крестьянская - жена Евдокима [2]
05 | Иван Евдокимов: 2 / 21 | сын крестьянский - сын Евдокима [2]
06 | Кузьма Евдокимов: - / 12 | сын крестьянский - сын Евдокима [2]
07 | Семён Евдокимов: - / 2 | сын крестьянский - сын Евдокима [2]
08 | Степанида Евдокимова: - / 15 | дочь крестьянская - дочь Евдокима [2]
09 | Васса Евдокимова: - / 8 | дочь крестьянская - дочь Евдокима [2]
- Комментарий наборщика
- историческая фамилия семьи Усовы, вдова после Ивана Усова, вариант имени Агриппина
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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