Евдокия Гаврилова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Евдокия Гаврилова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 453
- Сословие
- дочь крестьянская
- Год ревизии
- 1782
- Двор / Семья
- 26б
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Гаврилы [3]
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1778
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2245
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 26б
01 | Кирилл Васильев: 42 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Марфа Яковлева: 40 / 59 | жена крестьянская - жена Кирилла [1]
03 | Гаврила Кириллов: 10 / 29 | крестьянин/вдовец - сын Кирилла [1]
04 | Кузьма Кириллов: 8 / 27 | крестьянин - сын Кирилла [1]
05 | Ксения Гаврилова: - / 8 | дочь крестьянская - дочь Гаврилы [3]
06 | Евдокия Гаврилова: - / 4 | дочь крестьянская - дочь Гаврилы [3]
07 | Ефимия Гаврилова: - / 2 | дочь крестьянская - дочь Гаврилы [3]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Авдотья
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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