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Пелагея Фёдорова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Пелагея Фёдорова
Пол
жен
Номер записи
430
Сословие
жена крестьянская
Год ревизии
1782
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Дмитрия [1]
Возраст по прошлой РС
55
Причина выбытия
умре
Год убытия
1769
Год рождения вычисленный
1708
Год смерти
1769
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2244
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 23
01 | Дмитрий Логинов: 62 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Пелагея Фёдорова: 55 / - | жена крестьянская - жена Дмитрия [1]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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