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Шорников Митрий Кондратьев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шорников Митрий Кондратьев
Пол
муж
Номер записи
379
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1782
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Кондратия [3]
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1764
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2242об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 16
01 | Шорников Афанасий Семёнов: 52 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Шорникова Анастасия Перфилова: 70 / - | жена крестьянская - жена Афанасия [1]
03 | Шорников Кондратий Афанасьев: 20 / 39 | сын крестьянский - сын Афанасия [1]
04 | Шорникова Екатерина Данилова: 25 / 44 | жена крестьянская - жена Кондратия [3]
05 | Шорников Митрий Кондратьев: - / 18 | сын крестьянский - сын Кондратия [3]
06 | Шорников Никита Кондратьев: - / 17 | сын крестьянский - сын Кондратия [3]
07 | Шорников Иван Кондратьев: - / 12 | сын крестьянский - сын Кондратия [3]
08 | Шорников Иван Кондратьев: - / 8 | сын крестьянский - сын Кондратия [3]
09 | Шорников Фёдор Кондратьев: - / 7 | сын крестьянский - сын Кондратия [3]
10 | Шорникова Евдокия Кондратьева: - / 16 | дочь крестьянская - дочь Кондратия [3]
11 | Шорников Ларион Александров: 15 / 34 | крестьянин - племянник Кондратия [3]
12 | Шорникова Ксения Панкратова: - / 28 | жена крестьянская - жена Лариона [11]
13 | Шорников Василий Ларионов: - / 9 | сын крестьянский - сын Лариона [11]
Комментарий наборщика
вариант имени Дмитрий
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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