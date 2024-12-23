Шорников Гаврила Степанов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Шорников Гаврила Степанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 261
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1782
- Двор / Семья
- 5
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Степана [1]
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1766
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2239
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 5
01 | Шорников Степан Иванов: 22 / 41 | крестьянин - глава [1]
02 | Шорникова Анастасия Еремеева: 30 / - | жена крестьянская - жена Степана [1]
03 | Шорникова Анастасия Степанова: 8 / - | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
04 | Шорников Гаврила Степанов: - / 16 | сын крестьянский - сын Степана [1]
05 | Шорников Иван Степанов: - / 10 | сын крестьянский - сын Степана [1]
06 | Шорников Андрей Степанов: - / 6 | сын крестьянский - сын Степана [1]
07 | Шорникова Марфа Степанова: - / 18 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
08 | Шорникова Анна Степанова: - / 7 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
09 | Шорникова Прасковья Иванова: 40 / - | крестьянка/вдова - сноха Степана [1]
10 | Шорникова Федосья Фёдорова: 10 / - | дочь крестьянская - дочь Прасковьи [9]
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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