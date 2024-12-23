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Шорникова Анастасия Еремеева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шорникова Анастасия Еремеева
Пол
жен
Номер записи
259
Сословие
жена крестьянская
Год ревизии
1782
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Степана [1]
Возраст по прошлой РС
30
Причина выбытия
умре
Год убытия
1774
Год рождения вычисленный
1733
Год смерти
1774
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2238об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 5
01 | Шорников Степан Иванов: 22 / 41 | крестьянин - глава [1]
02 | Шорникова Анастасия Еремеева: 30 / - | жена крестьянская - жена Степана [1]
03 | Шорникова Анастасия Степанова: 8 / - | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
04 | Шорников Гаврила Степанов: - / 16 | сын крестьянский - сын Степана [1]
05 | Шорников Иван Степанов: - / 10 | сын крестьянский - сын Степана [1]
06 | Шорников Андрей Степанов: - / 6 | сын крестьянский - сын Степана [1]
07 | Шорникова Марфа Степанова: - / 18 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
08 | Шорникова Анна Степанова: - / 7 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
09 | Шорникова Прасковья Иванова: 40 / - | крестьянка/вдова - сноха Степана [1]
10 | Шорникова Федосья Фёдорова: 10 / - | дочь крестьянская - дочь Прасковьи [9]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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