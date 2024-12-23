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Шорников Степан Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шорников Степан Иванов
Пол
муж
Номер записи
258
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1782
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1741
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2238об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 5
01 | Шорников Степан Иванов: 22 / 41 | крестьянин - глава [1]
02 | Шорникова Анастасия Еремеева: 30 / - | жена крестьянская - жена Степана [1]
03 | Шорникова Анастасия Степанова: 8 / - | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
04 | Шорников Гаврила Степанов: - / 16 | сын крестьянский - сын Степана [1]
05 | Шорников Иван Степанов: - / 10 | сын крестьянский - сын Степана [1]
06 | Шорников Андрей Степанов: - / 6 | сын крестьянский - сын Степана [1]
07 | Шорникова Марфа Степанова: - / 18 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
08 | Шорникова Анна Степанова: - / 7 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
09 | Шорникова Прасковья Иванова: 40 / - | крестьянка/вдова - сноха Степана [1]
10 | Шорникова Федосья Фёдорова: 10 / - | дочь крестьянская - дочь Прасковьи [9]
Комментарий наборщика
историческая фамилия семьи Шорниковы (Шарниковы), вариант имени Стефан
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Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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