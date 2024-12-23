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Моховикова Марфа Степанова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Моховикова Марфа Степанова
Пол
жен
Номер записи
242
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1782
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Степана [1]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2238
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 3
01 | Моховиков Степан Фёдоров: 22 / 41 | крестьянин - глава [1]
02 | Моховикова Татьяна Емельянова: 23 / 42 | жена крестьянская - жена Степана [1]
03 | Моховиков Борис Степанов: - / 14 | сын крестьянский - сын Степана [1]
04 | Моховикова Акулина Степанова: - / 6 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
05 | Моховикова Домна Степанова: - / 4 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
05 | Моховикова Марфа Степанова: - / 1 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
06 | Моховикова Агафья Тихонова: 50 / - | крестьянка/вдова - мать Степана [1]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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