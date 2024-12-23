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Степан Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Степан Иванов
Пол
муж
Номер записи
204
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1763
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Откуда прибыл
с. Новое, Боголюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1735
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 302об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 31
01 | Степан Иванов: 11 / 28 | крестьянин - глава [1]
02 | Михаил Иванов: 6 / 23 | крестьянин - брат родной [1]
03 | Роман Иванов: - / 7 | крестьянин - брат родной [1]
04 | Пётр Иванов: - / 5 | крестьянин - брат родной [1]
05 | Евдокия Иванова: - / 9 | крестьянка - сестра родная [1]
06 | Степанида Борисова: - / 20 | жена крестьянская - жена Степана [1]
07 | Марфа Михайлова: - / 35 | жена крестьянская - жена Михаила [2]
08 | Марфа Васильева: - / 30 | крестьянка/вдова - мать Романа и Петра [3]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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