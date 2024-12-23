Пётр Егоров
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Пётр Егоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 202
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1763
- Двор / Семья
- 30
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Егора [1]
- Возраст по текущей РС
- 5
- Куда убыл
- с. Давыдово, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Причина выбытия
- семья переведена в другое село
- Год рождения вычисленный
- 1758
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 302
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 30
01 | Егор Андреев: 24 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Ирина Иванова: - / 36 | жена крестьянская - жена Егора [1]
03 | Сергей Егоров: - / 11 | сын крестьянский - сын Егора [1]
04 | Пётр Егоров: - / 5 | сын крестьянский - сын Егора [1]
05 | Дарья Егорова: - / 2 | дочь крестьянская - дочь Егора [1]
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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