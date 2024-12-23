Иван Семёнов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Иван Семёнов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 185
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1763
- Двор / Семья
- 27
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Семёна [1]
- Возраст по текущей РС
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1750
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 301об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 27
01 | Семён Михайлов: 25 / 42 | крестьянин - глава [1]
02 | Евдокия Семёнова: - / 40 | жена крестьянская - жена Семёна [1]
03 | Михаил Семёнов: 3 / - | сын крестьянский - сын Семёна [1]
04 | Иван Семёнов: - / 13 | сын крестьянский - сын Семёна [1]
05 | Фёдор Семёнов: - / 9 | сын крестьянский - сын Семёна [1]
06 | Наталья Семёнова: - / 15 | дочь крестьянская - дочь Семёна [1]
07 | Ксения Семёнова: - / 7 | дочь крестьянская - дочь Семёна [1]
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