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Михаил Семёнов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Михаил Семёнов
Пол
муж
Номер записи
184
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1763
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Семёна [1]
Возраст по прошлой РС
3
Причина выбытия
умре
Год убытия
1759
Год рождения вычисленный
1743
Год смерти
1759
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 301об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 27
01 | Семён Михайлов: 25 / 42 | крестьянин - глава [1]
02 | Евдокия Семёнова: - / 40 | жена крестьянская - жена Семёна [1]
03 | Михаил Семёнов: 3 / - | сын крестьянский - сын Семёна [1]
04 | Иван Семёнов: - / 13 | сын крестьянский - сын Семёна [1]
05 | Фёдор Семёнов: - / 9 | сын крестьянский - сын Семёна [1]
06 | Наталья Семёнова: - / 15 | дочь крестьянская - дочь Семёна [1]
07 | Ксения Семёнова: - / 7 | дочь крестьянская - дочь Семёна [1]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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