Евдокия Петрова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Евдокия Петрова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 171
- Сословие
- жена крестьянская
- Год ревизии
- 1763
- Двор / Семья
- 23
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена Максима [3]
- Откуда прибыл
- д. Сынково, Пенкинская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Возраст по текущей РС
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1738
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 301
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 23
01 | Фёдор Данилов: 26 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Ирина Яковлева: - / 40 | жена крестьянская - жена Фёдора [1]
03 | Максим Фёдоров: 4 / 21 | сын крестьянский - сын Фёдора [1]
04 | Леонтий Фёдоров: 1 / - | сын крестьянский - сын Фёдора [1]
05 | Акулина Фёдорова: - / 15 | дочь крестьянская - дочь Фёдора [1]
06 | Марфа Фёдорова: - / 8 | дочь крестьянская - дочь Фёдора [1]
07 | Евдокия Петрова: - / 25 | жена крестьянская - жена Максима [3]
08 | Дмитрий Максимов: - / 4 | сын крестьянский - сын Максима [3]
09 | Ирина Максимова: - / 0 | дочь крестьянская - дочь Максима [3]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Авдотья
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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