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Шарников Гаврила Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шарников Гаврила Иванов
Пол
муж
Номер записи
151
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1763
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Ивана [2]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1741
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 300об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 20
01 | Шарников Михаил Яковлев: 40 / 57 | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Шарников Иван Яковлев: - / - | крестьянин/вдовец - брат родной Михаила [1]
03 | Шарников Савелий Яковлев: 33 / - | крестьянин - брат родной Михаила [1]
04 | Шарников Яков Яковлев: 40 / 57 | крестьянин - брат родной Михаила [1]
05 | Шарников Степан Михайлов: 12 / 29 | сын крестьянский - сын Михаила [1]
06 | Шарникова Ефимия Анисимова: - / 30 | жена крестьянская - жена Степана [5]
07 | Шарникова Матрёна Степанова: - / 3 | дочь крестьянская - дочь Степана [5]
08 | Шарников Иван Степанов: - / 0 | сын крестьянский - сын Степана [5]
09 | Шарников Гаврила Иванов: 5 / 22 | сын крестьянский - сын Ивана [2]
10 | Шарникова Анна Васильева: - / 45 | жена крестьянская - жена Якова [4]
11 | Шарников Михаил Яковлев: 12 / - | сын крестьянский - сын Якова [4]
12 | Шарников Борис Яковлев: 7 / 24 | сын крестьянский - сын Якова [4]
13 | Шарников Кузьма Яковлев: 5 / 22 | сын крестьянский - сын Якова [4]
14 | Шарникова Фёкла Яковлева: - / 18 | дочь крестьянская - дочь Якова [4]
15 | Шарникова Анна Яковлева: - / 16 | дочь крестьянская - дочь Якова [4]
16 | Шарникова Ефимия Яковлева: - / 13 | дочь крестьянская - дочь Якова [4]
17 | Шарникова Анна Яковлева: - / 7 | дочь крестьянская - дочь Якова [4]
18 | Шарникова Марфа Григорьева: 25 / 44 | жена крестьянская - жена Михаила [11]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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