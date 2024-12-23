Шарников Тимофей Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Шарников Тимофей Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 126
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1763
- Двор / Семья
- 17
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын Ивана [2]
- Возраст по прошлой РС
- 15
- Возраст по текущей РС
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1731
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 299об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 17
01 | Шарников Афанасий Семёнов: 35 / 52 | крестьянин - глава [1]
02 | Шарников Иван Семёнов: 34 / 51 | крестьянин - брат родной Афанасия [1]
03 | Шарникова Анастасия Перфилова: - / 70 | жена крестьянская - жена Афанасия [1]
04 | Шарников Александр Афанасьев: 15 / - | сын крестьянский - сын Афанасия [1]
05 | Шарников Кондратий Афанасьев: 3 / 20 | сын крестьянский - сын Афанасия [1]
06 | Шарников Ларион Александров: - / 15 | крестьянин - сын Александра [4]
07 | Шарникова Екатерина Данилова: - / 25 | жена крестьянская - жена Кондратия [5]
08 | Шарникова Елена Михайлова: - / 50 | жена крестьянская - жена Ивана [2]
09 | Шарников Тимофей Иванов: 15 / 32 | сын крестьянский - сын Ивана [2]
10 | Шарников Гаврила Иванов: 1 / 18 | сын крестьянский - сын Ивана [2]
11 | Шарников Пётр Иванов: - / 12 | сын крестьянский - сын Ивана [2]
12 | Шарникова Прасковья Иванова: - / 30 | жена крестьянская - жена Тимофея [9]
13 | Шарников Василий Тимофеев: - / 5 | сын крестьянский - сын Тимофея [9]
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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