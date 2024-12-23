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Балакинов Савелий Константинов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Балакинов Савелий Константинов
Пол
муж
Номер записи
94
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1763
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Константина [1]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1731
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 298
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 13
01 | Балакинов Константин Васильев: 60 / - | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Балакинов Андрей Константинов: 32 / - | сын крестьянский - сын Константина [1]
03 | Балакинов Савелий Константинов: 15 / 32 | сын крестьянский - сын Константина [1]
04 | Балакинов Иван Андреев: 5 / - | сын крестьянский - сын Андрея [2]
05 | Балакинова Степанида Семёнова: - / 30 | жена крестьянская - жена Савелия [3]
06 | Балакинов Степан Савельев: - / 10 | сын крестьянский - сын Савелия [3]
Комментарий наборщика
вариант имени Савва
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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