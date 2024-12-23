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Столбищев Михаил Прокофьев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Столбищев Михаил Прокофьев
Пол
муж
Номер записи
37
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1763
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
85
Причина выбытия
умре
Год убытия
1752
Год рождения вычисленный
1661
Год смерти
1752
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 296
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 5
01 | Столбищев Михаил Прокофьев: 85 / - | крестьянин - глава [1]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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