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Шарников Михаил Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шарников Михаил Иванов
Пол
муж
Номер записи
21
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1763
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Ивана [1]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1731
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 295об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 3
01 | Шарников Иван Никитин: 40 / 57 | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Шарников Афанасий Никитин: 55 / 72 | крестьянин/вдовец - брат родной Ивана [1]
03 | Шарников Михаил Иванов: 15 / 32 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
04 | Шарников Фёдор Иванов: - / 15 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
05 | Шарникова Дарья Иванова: - / 15 | дочь крестьянская - дочь Ивана [1]
06 | Шарникова Пелагея Иванова: - / 14 | дочь крестьянская - дочь Ивана [1]
07 | Шарникова Анна Семёнова: - / 30 | жена крестьянская - жена Михаила [3]
08 | Шарникова Ирина Михайлова: - / 15 | дочь крестьянская - дочь Михаила [3]
09 | Шарников Григорий Михайлов: - / 10 | сын крестьянский - сын Михаила [3]
10 | Шарников Тимофей Михайлов: - / 0 | сын крестьянский - сын Михаила [3]
11 | Шарникова Акулина Афанасьева: 20 / - | дочь крестьянская - дочь Афанасия [2]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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