Еремеев Егор Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка д.Часовня за 1858 год
- ФИО
- Еремеев Егор Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 36
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Ивана [2]
- Откуда прибыл
- с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
- Год поступления
- 1852
- Возраст по прошлой РС
- 13
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1838
- Губерния
- Тульская губерния
- Уезд
- Одоевский уезд
- Место
- д. Часовня
- Место события
- д. Часовня, Старолесковская/Старо-Лесковская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Архивный код
- ГАТО: ф.339, оп.1, д.6, лист: 698
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки на государственных и однодворческих крестьян, вольных хлебопашцев, кантонистов и отставных солдат Одоевского у.; май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: д. Часовня
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 1
01 | Еремеев Леон Афонасьев: 69 / - | крестьянин - глава
02 | Еремеев Иван Васильевъ: 33 / 40 | крестьянин - приёмышь главы [1]
03 | Еремеев Егор Иванов: 13 / 20 | крестьянин - сын Ивана [2]
04 | Еремеев Федор Иванов: 9 / - | крестьянин - сын Ивана [2]
05 | Еремеев Тимофей Иванов: 7 / - | крестьянин - сын Ивана [2]
06 | Еремеев Иван Иванов: 5 / 12 | крестьянин - сын Ивана [2]
07 | Еремеев Дмитрий Иванов: 1,5 / 8,5 | крестьянин - сын Ивана [2]
08 | Еремеев Сергей Иванов: - / 3,5 | крестьянин - сын Ивана [2]
09 | Еремеева Марья Никитина: - / 41 | крестьянка - жена Ивана [2]
10 | Еремеева Наталья Иванова: - / 6 | крестьянка - дочь Ивана [2]
11 | Еремеева Федора Васильевна: - / 20 | крестьянка - жена Егора [3]
Примечание: 36. по селу Княгинину Монаенской волости Белевского уезда
Комментарий наборщика: из ревизии №10 Тульской губернии Белевского уезда Монаенской волости Кузьменского сельского общества села Княгинина Состоящихъ мужского и женского после Государственныхъ крестьянъ ГАТО Фонд 390 Опись 1 Дело 8 с. 450 06.04.1858 г взяты год и причина убытия, возраст по предыдущей ревизии
- Дополнительная информация в записи
- 36. по селу Княгинину Монаенской волости Белевского уезда
- Комментарий наборщика
- из ревизии №10 Тульской губернии Белевского уезда Монаенской волости Кузьменского сельского общества села Княгинина Состоящихъ мужского и женского после Государственныхъ крестьянъ ГАТО Фонд 390 Опись 1 Дело 8 с. 450 06.04.1858 г взяты год и причина убытия, возраст по предыдущей ревизии
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- Источник
- Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
- Дата рождения
- Вычислено 1838 ст.
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