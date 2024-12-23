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Сотник Андрей Федоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Сотник Андрей Федоров
Пол
муж
Возраст (лет)
44
Год рождения вычисленный
1798
Родственная связь
глава
Номер семьи
238д
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 49 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 238д
01 | Сотник Андрей Федоров: 44 года | Крестьяне - глава |
02 | Сотник Наталия Кирилова: 35 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Сотник Татияна Андреева: 10 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
04 | Сотник Матрона Андреева: 7 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне умершаго канцеляриста Данила Василиева Климова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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