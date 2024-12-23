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Моклякова Ксения Макарова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Моклякова Ксения Макарова
Пол
жен
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1815
Родственная связь
глава
Номер семьи
237а
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 49 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 237а
01 | Моклякова Ксения Макарова: 27 лет | Крестьяне - глава |
02 | Мокляк Антон Макаров: 17 лет | Крестьяне - Брат главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне колежского регистратора Мойсея Федорова Бохновского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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