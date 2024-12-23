Гриценко Мария Никонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГриценко Мария Никонова

Гриценко Мария Никонова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Гриценко Мария Никонова
Пол
жен
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1826
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
229б
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 47
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 229б
01 | Гриценко Никон Стефанов: 54 года | Крестьяне - глава |
02 | Гриценко Марина Афанасиева: 38 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Гриценко Мария Никонова: 16 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
04 | Гриценко Феодосия Никонова: 14 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
05 | Гриценко Евфросиния Никонова: 7 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
06 | Гриценко Аврам Никонов: 3 года | Крестьяне - Сын главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.