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Шаповал Устина Несторова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Шаповал Устина Несторова
Пол
жен
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1827
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
228а
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 47
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 228а
01 | Шаповал Нестор Антонов: 43 года | Крестьяне - глава |
02 | Шаповал Анна Григориева: 41 год | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Шаповал Устина Несторова: 15 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
04 | Шаповал Устина Несторова: 13 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
05 | Шаповал Анна Несторова: 8 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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