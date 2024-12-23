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Мынько Матрона Яковлева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Мынько Матрона Яковлева
Пол
жен
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1836
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
222
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 45 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 222
01 | Мынько Яков Тихонов: 32 года | Крестьяне - глава |
02 | Мынько Мария Иванова: 33 года | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Мынько Иван Яковлев: 10 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
04 | Мынько Матрона Яковлева: 6 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
05 | Мынько Киприан Яковлев: 3 года | Крестьяне - Сын главы [1] |
06 | Мынько Евфросиния Яковлева: 1 год | Крестьяне - Дочь главы [1] |
07 | Мынько Иосиф Тихонов: 30 лет | Крестьяне - Брат главы [1] |
08 | Мынько Стефанида Каленикова: 26 лет | Крестьяне - Жена Иосифа [7] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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