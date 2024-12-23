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Бозыло Параскева Маркова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Бозыло Параскева Маркова
Пол
жен
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1808
Родственная связь
Жена главы [1]
Номер семьи
219
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 45
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 219
01 | Бозыло Прокофий Терентиев: 40 лет | Крестьяне - глава |
02 | Бозыло Параскева Маркова: 34 года | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Бозыло Мафей Прокофиев: 16 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
04 | Бозыло Марина Прокофиева: 12 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
05 | Бозыло Евдокия Прокофиева: 10 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
06 | Бозыло Иван Прокофиев: 8 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
07 | Бозыло Акилина Прокофиева: 6 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
08 | Бозыло Секлетикия Прокофиева: 1 год | Крестьяне - Дочь главы [1] |
08 | Бозыло Стефанида Прокофиева: 4 года | Крестьяне - Дочь главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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