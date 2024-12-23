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Кугутова Домникия Евфремова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Кугутова Домникия Евфремова
Пол
жен
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1806
Родственная связь
глава
Номер семьи
197б
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 40 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 197б
01 | Кугутова Домникия Евфремова: 36 лет | Крестьяне - глава |
02 | Кугут Мафей: 13 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне отставного майора Мафея Алексеева Драникова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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