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Руденко Никита Григориев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Руденко Никита Григориев
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1835
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
190б
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 39
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 190б
01 | Руденко Григорий Петров: 43 года | Крестьяне - глава |
02 | Руденко Анна Василиева: 37 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Руденко Анастасия Григориева: 12 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
04 | Руденко Евфимия Григориева: 10 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
05 | Руденко Никита Григориев: 7 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
06 | Руденко Марфа Григориева: 1 год | Крестьяне - Дочь главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне священника Всеволода Василиева Билинского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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