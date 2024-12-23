Ивахненко Харитон Николаев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Ивахненко Харитон Николаев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1821
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 190
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- Крестьяне
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 39
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 190
01 | Ивахненко Харитон Николаев: 21 год | Крестьяне - глава |
02 | Ивахненко Мария Терентиева: 28 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Ивахненко Лукия Харитонова: 1 год | Крестьяне - Дочь главы [1] |
- Комментарий наборщика
- Крестьяне священника Всеволода Василиева Билинского
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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