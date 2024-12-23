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Ивахненко Харитон Николаев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Ивахненко Харитон Николаев
Пол
муж
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1821
Родственная связь
глава
Номер семьи
190
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 39
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 190
01 | Ивахненко Харитон Николаев: 21 год | Крестьяне - глава |
02 | Ивахненко Мария Терентиева: 28 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Ивахненко Лукия Харитонова: 1 год | Крестьяне - Дочь главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне священника Всеволода Василиева Билинского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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