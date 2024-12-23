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Дедик Улияна Яковлева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Дедик Улияна Яковлева
Пол
жен
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1835
Родственная связь
Дочь Якова [2]
Номер семьи
182а
Номер в семье
5
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 37 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 182а
01 | Дедикова Матрона Емелианова: 61 год | Козаки - глава |
02 | Дедик Яков Павлов: 31 год | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Дедик София Емелианова: 30 лет | Козаки - Жена Якова [2] |
04 | Дедик Варвара Яковлева: 11 лет | Козаки - Дочь Якова [2] |
05 | Дедик Улияна Яковлева: 7 лет | Козаки - Дочь Якова [2] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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