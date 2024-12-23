Македонская Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакедонская Екатерина

Македонская Екатерина

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Македонская Екатерина
Пол
жен
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1834
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
181а
Номер в семье
5
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 37
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 181а
01 | Македонска Евдокия Прохорова: 38 лет | Козаки - глава |
02 | Македонский Федор : 22 года | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Македонский Семион: 20 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Македонский Иван: 13 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Македонская Екатерина: 8 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.