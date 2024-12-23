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Марченко Андрей Лукянов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Марченко Андрей Лукянов
Пол
муж
Возраст (лет)
47
Год рождения вычисленный
1795
Родственная связь
глава
Номер семьи
178
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 36 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 178
01 | Марченко Андрей Лукянов: 47 лет | Козаки - глава |
Комментарий наборщика
Вдовец
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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