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Левченко Лука Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Левченко Лука Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1826
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
159
Номер в семье
5
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 32а
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 159
01 | Левченко Иван Трофимов: 52 года | Козаки - глава |
02 | Левченко Васса Григориева: 51 год | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Левченко Федор Иванов: 28 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Левченко Мария Иванова: 19 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Левченко Лука Иванов: 16 лет | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Левченко Алексей Иванов: 13 лет | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Левченко Самуил Иванов: 11 лет | Козаки - Сын главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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