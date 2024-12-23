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Онокало Григорий Прокофиев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Онокало Григорий Прокофиев
Пол
муж
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1816
Родственная связь
глава
Номер семьи
155
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 32 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 155
01 | Онокало Григорий Прокофиев: 26 лет | Козаки - глава |
02 | Онокало Евфросиния Андреева: 25 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Онокало Карп Григориев: 3 года | Козаки - Сын главы [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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