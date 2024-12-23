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Евтушенко Павел Герасимов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Евтушенко Павел Герасимов
Пол
муж
Возраст (лет)
39
Год рождения вычисленный
1803
Родственная связь
глава
Номер семьи
145а
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 30
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 145а
01 | Евтушенко Павел Герасимов: 39 лет | Козаки - глава |
02 | Евтушенко Марфа Григориева: 36 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Евтушенко Антон Павлов: 12 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Евтушенко Дария Павлова: 7 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Евтушенко Евдокия Павлова: 5 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Евтушенко Роман Герасимов: 51 год | Козаки - Брат главы [1] |
07 | Евтушенко Василий Романов: 15 лет | Козаки - Сын Романа [6] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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