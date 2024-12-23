Кириченко Мария Космина
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Кириченко Мария Космина
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1829
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Номер семьи
- 140
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 29
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 140
01 | Кириченко Косма Наумов: 47 лет | Козаки - глава |
02 | Кириченко Агафия Иванова: 44 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Кириченко София Космина: 17 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Кириченко Мария Космина: 13 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Кириченко Кирило Наумов: 44 года | Козаки - Брат главы [1] |
06 | Кириченко Зеновия Афанасиева: 39 лет | Козаки - Жена Кирила [5] |
07 | Кириченко Дионисий Кирилов: 2 года | Козаки - Сын Кирила [5] |
08 | Кириченко Улияна Афанасиева: 51 год | Козаки - Не указано |
09 | Кириченко Иван : 24 года | Козаки - Сын Улияны [8] |
10 | Кириченко Михаил: 18 лет | Козаки - Сын Улияны [8] |
11 | Кириченко Антоний: 16 лет | Козаки - Сын Улияны [8] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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