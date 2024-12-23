Евтушенкова Екатерина Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвтушенкова Екатерина Александрова

Евтушенкова Екатерина Александрова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Евтушенкова Екатерина Александрова
Пол
жен
Возраст (лет)
41
Год рождения вычисленный
1801
Родственная связь
глава
Номер семьи
138в
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 28 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 138в
01 | Евтушенкова Екатерина Александрова: 41 год | Козаки - глава |
02 | Евтушенко Марфа: 18 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
Комментарий наборщика
Вдова
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.