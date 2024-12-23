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Евтушенко Васса Гаврилова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Евтушенко Васса Гаврилова
Пол
жен
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1807
Родственная связь
Жена главы [1]
Номер семьи
137а
Номер в семье
2
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 28 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 137а
01 | Евтушенко Алексей Иванов: 39 лет | Козаки - глава |
02 | Евтушенко Васса Гаврилова: 35 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Евтушенко Матрона Алексеева: 11 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Евтушенко Алексей Алексеев: 8 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Евтушенко Евфросиния Алексеева: 4 года | Козаки - Дочь главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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