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Иваненко Мария Стефанова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Иваненко Мария Стефанова
Пол
жен
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1826
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
132а
Номер в семье
3
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 27
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 132а
01 | Иваненко Стефан Корнилиев: 39 лет | Козаки - глава |
02 | Иваненко Мария Петрова: 37 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Иваненко Мария Стефанова: 16 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Иваненко Матрона Стефанова: 13 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Иваненко Иван Стефанов: 10 лет | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Иваненко Захарий Стефанов: 7 лет | Козаки - Сын главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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