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Таран Мария

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Таран Мария
Пол
жен
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1820
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
125
Номер в семье
2
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 25 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 125
01 | Таранова Улияна Григориева: 58 лет | Козаки - глава |
02 | Таран Мария: 22 года | Козаки - Дочь главы [1] |
03 | Таран Петр Яковлев: 25 лет | Козаки - Не указано |
04 | Таран Параскева Федорова: 25 лет | Козаки - Жена Петра [3] |
05 | Таран Савва Петров: 7 лет | Козаки - Сын Петра [3] |
06 | Таран Мария Петрова: 3 года | Козаки - Дочь Петра [3] |
07 | Таран Симеон Петров: 1 год | Козаки - Сын Петра [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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