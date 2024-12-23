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Головань Антон Мартинов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Головань Антон Мартинов
Пол
муж
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1804
Родственная связь
Брат главы [1]
Номер семьи
119
Номер в семье
6
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 24 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 119
01 | Головань Михаил Мартинов: 45 лет | Козаки - Глава |
02 | Головань Анна Петрова: 44 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Головань Григорий Михаилов: 18 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Головань Василий Михаилов: 15 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Головань Филип Михаилов: 11 лет | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Головань Антон Мартинов: 38 лет | Козаки - Брат главы [1] |
07 | Головань Пелагия Павлова: 31 год | Козаки - Жена Антона [6] |
08 | Головань Елисей Антонов: 8 лет | Козаки - Сын Антона [6] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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