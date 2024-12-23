Кулик Параскева Маркова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Кулик Параскева Маркова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Родственная связь
- Дочь Марка [6]
- Номер семьи
- 117
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 24
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 117
01 | Куликова Ирина Яковлева: 62 года | Козаки - глава |
02 | Кулик Евфрем Алексеев: 33 года | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Кулик Мария Емелианова: 32 года | Козаки - Жена Евфрема [2] |
04 | Кулик Сергей Евфремов: 10 лет | Козаки - Сын Евфрема [2] |
05 | Кулик Мария Евфремова: 6 лет | Козаки - Дочь Евфрема [2] |
06 | Кулик Марк Алексеев: 35 лет | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Кулик Мария Андреева: 33 года | Козаки - Жена Марка [6] |
08 | Кулик Параскева Маркова: 15 лет | Козаки - Дочь Марка [6] |
09 | Кулик Иван Марков: 9 лет | Козаки - Сын Марка [6] |
10 | Кулик Агафия Маркова: 7 лет | Козаки - Дочь Марка [6] |
11 | Кулик Фома Марков: 4 года | Козаки - Сын Марка [6] |
12 | Кулик Лука Марков: 1 год | Козаки - Сын Марка [6] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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