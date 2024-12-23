Гринько Иосиф Иванов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Гринько Иосиф Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1829
- Родственная связь
- Сын Ивана [5]
- Номер семьи
- 111
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 22 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 111
01 | Гринько Онисим Семенов: 50 лет | Козаки - глава |
02 | Гринько Мелания Яковлева: 48 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Гринько Симеон Онисимов: 17 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Гринько Мария Онисимова: 5 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Гринько Иван Симеонов: 54 года | Козаки - Брат главы [1] |
06 | Гринько Улияна Матфеева: 34 года | Козаки - Жена Ивана [5] |
07 | Гринько Параскева Иванова: 19 лет | Козаки - Дочь Ивана [5] |
08 | Гринько Иосиф Иванов: 13 лет | Козаки - Сын Ивана [5] |
09 | Гринько Феодор Иванов: 5 лет | Козаки - Сын Ивана [5] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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