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Гринько Иосиф Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Гринько Иосиф Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1829
Родственная связь
Сын Ивана [5]
Номер семьи
111
Номер в семье
8
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 22 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 111
01 | Гринько Онисим Семенов: 50 лет | Козаки - глава |
02 | Гринько Мелания Яковлева: 48 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Гринько Симеон Онисимов: 17 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Гринько Мария Онисимова: 5 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Гринько Иван Симеонов: 54 года | Козаки - Брат главы [1] |
06 | Гринько Улияна Матфеева: 34 года | Козаки - Жена Ивана [5] |
07 | Гринько Параскева Иванова: 19 лет | Козаки - Дочь Ивана [5] |
08 | Гринько Иосиф Иванов: 13 лет | Козаки - Сын Ивана [5] |
09 | Гринько Феодор Иванов: 5 лет | Козаки - Сын Ивана [5] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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