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Мартиненко Иван Григориев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Мартиненко Иван Григориев
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
Сын Григория [4]
Номер семьи
109
Номер в семье
6
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 22 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 109
01 | Мартиненко Никита Иванов: 39 лет | Козаки - глава |
02 | Мартиненко Анна Яковлева: 31 год | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Мартиненко Евдокия Никитина: 5 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Мартиненко Григорий Иванов: 26 лет | Козаки - Брат главы [1] |
05 | Мартиненко Анна Иванова: 25 лет | Козаки - Жена Григория [4] |
06 | Мартиненко Иван Григориев: 4 года | Козаки - Сын Григория [4] |
07 | Мартиненко Анастасия Григориева: 1 год | Козаки - Дочь Григория [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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